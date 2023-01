Ant-Man i Osa: Kwantomania - nowy zwiastun. Kang Zdobywca potężniejszy niż Thanos

fot. materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania w reżyserii Peytona Reeda rozpocznie 5. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że Scott Lang, Cassie, Hope, Hank i Janet trafią do Wymiaru Kwantowego. Tam spotkają dziwne stworzenia walczące z Kangiem Zdobywcą, który stanowi wielkie zagrożenie. Antagonista będzie potrzebować pomocy Ant-Mana. Widowisko powstało na podstawie scenariusza Jeffa Lovenessa (Cudotwórcy).

Do swoich ról powrócili Paul Rudd jako Scott Lang, Evangeline Lilly jako Hope Van Dyne, Michael Douglas jako Hank Pym, Michelle Pfeiffer jako Janet Van Dyne i Randall Park jako Jimmy Woo. W roli Cassie zobaczymy Kathryn Newton, która zastąpiła Emmę Fuhrmann (Avengers: Koniec gry). Do obsady dołączyli Jonathan Majors jako Kang, Bill Murray i William Jackson Harper.

W sieci udostępniono nowy zwiastun filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, który możecie zobaczyć poniżej. Potwierdza on plotki o dodatkowym złoczyńcy zwanym M.O.D.O.K. Informacje o nim mogą być SPOILEREM! Widzimy go w 56 sekundzie bez maski! Gra go... Corey Stoll, który wcielał się w złoczyńcę w pierwszej części przygód Ant-Man.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - zwiastun

Ant-Man i Osa: Kwantomania - zdjęcia

Ant-Man i Osa: Kwantomania

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera filmu 17 lutego 2023 roku.