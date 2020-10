Requiem dla snu ma 20 lat.. Nowe wykonanie kultowego utworu wywołuje ciarki

fot. materiały promocyjne

Requiem dla snu to film w reżyserii Darrena Aronofsky'ego, który stał się ponadczasowy dzięki muzyce Clinta Mansella. Utwór Lux Aeterna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina. Wszystko za sprawą ciągłego wykorzystania go w zwiastunach przez wiele lat.

Z okazji 20. rocznicy premiery oraz wydania filmu w USA w jakości 4K kultowy kwartet Kronos (wykonywał on oryginalny utwór), spotkał się w hali koncertowej, by zagrać go jeszcze raz. Nadal wywołuje on ciarki po plecach i gęsią skórkę.

