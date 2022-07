Resident Alien z 3. sezonem. Misja: Podstawówka będzie mieć więcej odcinków

Resident Alien jest obecnie flagowym serialem telewizji Syfy. Nic więc dziwnego, że dzięki dobrym recenzjom oglądalność 2. sezonu jest fantastycznie. To doprowadza do ogłoszenia 3. sezonu, który ma liczyć 12 odcinków.

W USA obecnie trwa przerwa w emisji 2. sezonu, który został rozbity na dwie części. Druga ma premierę 10 sierpnia 2022 roku.

Ogłoszono, że świetnie oceniany serial komediowy Misja: Podstawówka dostępny w Polsce na Disney+ będzie mieć więcej odcinków w 2. sezonie niż w pierwszej serii. Telewizja ABC oficjalnie zamówiła realizację pełnego sezonu liczącego 22 odcinki. Pierwsza seria liczyła 13 odcinków. Nowy sezon ma zadebiutować jesienią 2022 roku.

Wolf Pack - spin-off Teen Wolf

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu Paramount+ Wolf Pack. Główną rolę ma zagrać Sarah Michelle Gellar, która będzie też producentką wykonawczą. Jest to dla niej powrót do gatunku serial z elementami nadnaturalnymi, bo jak fani pamiętają, swego czasu grała Buffy.

