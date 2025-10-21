Reklama
Resident Evil 0: Remake w produkcji? Wyciekły szczegóły

Survival horror oryginalnie wydany w 2002 roku może powrócić w odświeżonej wersji. Pojawiły się nowe, nieoficjalne informacje na temat remake'u Resident Evil 0.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Resident Evil 
resident evil 0: remake resident evil 0 remake
Resident Evil 0 fot. Capcom
Redaktorzy serwisu Mp1st dotarli do informacji sugerujących, że Resident Evil 0: Remake znajduje się w produkcji od kilku lat. Projekt ma funkcjonować pod nazwą kodową „Chamber”, co  odnosi się do nazwiska bohaterki — Rebeki Chambers.

W obsadzie ma znaleźć się m.in. Jon McLaren, aktor znany z roli Star-Lorda w grze Marvel’s Guardians of the Galaxy z 2021 roku. W jego portfolio pojawiła się wzmianka o udziale w „Project Chamber”. Sesje motion capture mają być realizowane w studiu Beyond Capture, które wcześniej współpracowało przy produkcji Resident Evil 4 Remake oraz Street Fighter 6.

Wspomniano również, że twórcy planują wprowadzić pewne drobne zmiany w fabule — między innymi rozbudować rolę jednej z postaci, która w oryginale była jedynie wspomniana. Serwis Mp1st spekuluje, że gracze mogą spodziewać się bardziej rozbudowanej, filmowej narracji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Link not found może trafić na rynek dopiero w 2027 roku. Inne przecieki sugerują jednak, że wcześniej — w pierwszym kwartale 2027 roku — ukaże się remake Resident Evil Code: Veronica.

Co o tym sądzisz?
