Resident Evil 4 Remake będzie straszniejsze niż oryginał? Gra może wkrótce zostać zapowiedziana

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Capcom

Od pewnego czasu w sieci pojawiają się spekulacje i nieoficjalne doniesienia o Resident Evil 4 Remake. Firma Capcom, właściciel praw do marki, w żaden sposób się do tego nie odniosła, ale dostaliśmy kolejne interesujące przecieki. Tym razem ujawnił je Imran Khan, dziennikarz serwisu Fanbyte, powołując się na źródła zaznajomione z tym projektem.

Wedle danych, do których dotarł Khan, w odświeżonym RE4 wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu sprawienie, by gra była straszniejsza i utrzymana w nieco bardziej poważnym tonie. Wspomina on na przykład o przesunięciu części scen z dnia na noc, taki zabieg zastosowano np. w jednej z początkowych sekwencji. Twórcy mają inspirować się m.in. wczesnymi wersjami gry, z których części elementów zrezygnowano. W planach są też pewne zmiany w historii. Role pobocznych postaci miałyby zostać rozwinięte, a kampania Ady Wong znacząco rozbudowana (nie wiadomo jednak czy byłaby udostępniona jako część odświeżonego RE4, czy jako DLC).

Dziennikarz na zakończenie dodał, że Capcom chciałby ujawnić Resident Evil 4 Remake na początku 2022 roku, ale plany te mogą się zmienić.

