Deep Down - co z tytułem Capcomu na wyłącznośc PS4?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Deep Down zaprezentowano w 2013 roku. Miał to być tytuł na wyłączność PlayStation 4, który łączył mechaniki z serii Dark Souls oraz Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Od zapowiedzi gry mijały kolejne lata, a Capcom nie kwapił się do tego, aby coś światu pokazywać. Ostatecznie zdaje się, że wszyscy zapomnieli o tym tytule. Najnowsze informacje mówią jednak, że Capcom niemal ukończył tworzenie gry, zanim zdecydował się ostatecznie skasować projekt.

Powodów takiego działania nie znamy, lecz jako jeden z istotnych wskazywany jest silnik, na którym tworzona była gra. Narzędzie Panta Rhei, na którym powstawało Deep Down, zostało stworzone z myślą o PlayStation 4, jednak sam Capcom nie miał przekonania do tego silnika i z czasem porzucił prace nad nim na rzecz RE Engine, które napędza choćby ostatnie części Resident Evil.

Na nowy silnik nie jednak przeniesiono Deep Down i wygląda na to, że na ten moment nie ma co liczyć na powrót tego tytułu. Nie można wykluczyć, że gra powróci w nowych czasach i na nową generację sprzętów. Decyzja należy do Capcomu.