Resident Evil - powstaną kolejne remaki gier z serii? Capcom pyta graczy o zdanie

Remake Resident Evil 3 trafił niedawno na rynek, ale bardzo możliwe, że na tym nie koniec i doczekamy się kolejnych odświeżonych części tej popularnej serii. Firma Capcom opublikowała na swojej stronie ankietę, która przede wszystkim skupia się na odbiorze RE3 i trybu Resistance. Znalazły się tam jednak też inne pytania, dotyczące właśnie tego, czy gracze byliby zainteresowani kontynuacją cyklu lub... kolejnymi remakami wcześniejszych jego odsłon.

Co więcej, przy obu tych pytaniach pojawia się też wzmianka o nowej generacji konsol. Może to sugerować, że Capcom powoli przymierza się do porzucenia PlayStation 4 i Xboksa One na rzecz nowszych platform Sony oraz Microsoftu.

fot. Capcom

Warto również przypomnieć niedawne plotki i przecieki, z których wynika, że w produkcji znajduje się już Resident Evil 8. Ta gra ma jednak pod wieloma względami różnić się od poprzedniczek i oferować inny klimat oraz przeciwników.