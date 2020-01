Resident Evil 3 - remake bez trybu Mercenaries i różnych zakończeń

W Resident Evil 3 nie zabraknie pewnych kontrowersyjnych zmian. W PlayStation Magazine UK pojawił się wywiad z nowymi informacjami na temat nadchodzącej produkcji. Wynika z nich, że w grze zabraknie między innymi znanego z oryginału trybu Mercenaries. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w nowej wersji gry będzie inny, dodatkowy tryb zabawy - Resident Evil Resistance. Zaoferuje on asymetryczne starcia sieciowe, w którym czterech graczy będzie próbowało uciec z Raccoon City, a piąty będzie starał się im to uniemożliwić poprzez rozstawianie przeciwników i pułapek.

Co więcej, potwierdzono również, że remake nie zaoferuje różnych, alternatywnych zakończeń. Zamiast tego zobaczymy tylko jeden, kanoniczny finał. Fani nie do końca są zadowoleni z tego rozwiązania i w mediach społecznościowych nie brakuje negatywnych komentarzy na ten temat.

Są jednak też i dobre wiadomości. Nemesis ma korzystać ze sztucznej inteligencji, która posłużyła do stworzenia Mr. X w Resident Evil 2, a ten był jednym z najbardziej przerażających elementów tamtej produkcji. Można więc spodziewać się, że i wszelkie kontakty z Nemesisem zostaną w pamięci graczy na długo.

Resident Evil 3 zadebiutuje 3 kwietnia na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.