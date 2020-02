Resident Evil 3 na nowych grafikach. Gra wygląda fenomenalnie

Resident Evil 3 zadebiutuje 3 kwietnia tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a już 25 lutego ma spaść embargo na wrażenia z tej produkcji. Jest to nieoficjalna informacja, ale wydaje się wiarygodna, gdyż kilka dni wcześniej do sieci trafiło mnóstwo zrzutów ekranu z nadchodzącej gry. Przedstawiają one rozgrywkę z trybu dla jednego gracza, szkice koncepcyjne, a także sieciowe Resistance, w której gracze zmierzą się z zagrożeniami znanymi z całej serii.

Zobaczcie sami, jak prezentują się nowe materiały, które trafiły już do sieci.

Resident Evil 3

Resident Evil 3 to kompletny remake survival-horroru z 1999 roku. Gracze mogą spodziewać się dobrze znanej historii w zupełnie nowej oprawie audiowizualnej, a także szeregu zmian i ulepszeń w rozgrywce, dzięki czemu całość ma być nie tylko bardziej wciągająca i odpowiednia dla współczesnych odbiorców, ale też jeszcze bardziej przerażająca niż 20 lat temu.