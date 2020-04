Resident Evil 8 zaskoczy nawet największych fanów serii? Nowe informacje o grze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Resident Evil 8 nie zostało jeszcze zapowiedziane przez firmę Capcom, ale nieoficjalne informacje na temat tej gry co jakiś czas trafiają do sieci. Po raz kolejny na jej temat wypowiedział się użytkownik Twittera o pseudonimie Dusk Golem. Ponownie podkreśla on, że "ósemka" będzie zdecydowanie różnić się od poprzedniczek i skupi się m.in. na okultyzmie, halucynacjach i nieufności do wszystkich. Potwierdza on też wcześniejsze przecieki sugerujące widok z pierwszej osoby oraz pojawienie się w tej produkcji wilkołaków, chociaż dodaje tez, że to "stare wiadomości".

Dusk Golem zdradza też, że początkowo Capcom planował, by gra była kolejną odsłoną pod-serii Revelations. Wydawca nie chciał jednak tak dużej przerwy pomiędzy 7. i 8. częścią cyklu, a odbiór tej produkcji przez testerów był tak pozytywny, że ostatecznie zdecydowano się na przekształcenie projektu w kolejną pełnoprawną część głównej serii.

Listę przecieków domyka ten dotyczący zapowiedzi gry. Ta podobno planowana była na targi E3 2020, które niestety w tym roku się nie odbędą. Nie wiadomo więc, na jaki krok zdecyduje się Capcom.