Call of Duty to sztuka. Sąd oddalił pozew producenta Humvee

W 2017 roku do sądu przeciwko Activision swój pozew wystosowała firma AM General, która jest producentem Humvee. To najpopularniejszy wojskowy pojazd świata, z którego korzysta ponad 50 armii. Samochód ten pojawił się wielokrotnie w serii Call of Duty, która w przyziemnych odsłonach stawia na jak największy realizm. Po trzech latach przepychanki w końcu sprawa została zamknięta. Sąd oddalił pozew producenta aut, a uzasadnienie może być dla niektórych kontrowersyjne.

Sąd oddalając ostatecznie pozew powołał się na pierwszą poprawkę amerykańskiej konstytucji, która gwarantuje wolność słowa. Zaznaczono, że gry to sztuka, a w takich dziełach autorzy mogą umieszczać elementy chronione prawem autorskim, jeśli są ważne z punktu widzenia artystycznego. Trudno wyobrazić sobie serię Call of Duty bez kultowych już Humvee.

Jeżeli realizm jest celem artystycznym, umieszczenie w produkcji o współczesnym polu bitwy pojazdu używanego przez prawdziwe wojsko bez wątpienia pomaga go osiągnąć - tłumaczył sędzia.

Sąd uzasadniając przekazał również, że producent auta z powodu gry nie ponosi żadnych strat materialnych, bo "wojskowi nie kupią gry zamiast samochodu".