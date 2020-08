Resident Evil - Netflix potwierdza zamówienie serialu i zdradza szczegóły fabuły

fot. materiały prasowe

Już na początku 2019 roku Netflix podał informację, że pracuje nad stworzeniem serialu na podstawie popularnej serii gier Resident Evil. Teraz platforma potwierdziła, że zamówiła 8 odcinków, do których scenariusz napisał Andrew Dabb (Supernatural), który będzie również pełnić funkcję producenta wykonawczego i showrunnera.

Serial opowie nową historię, która będzie rozgrywać się w dwóch przedziałach czasowych. W pierwszym czternastoletnie siostry Jade i Billie Wesker przeprowadzają się do New Raccoon City. To przemysłowe, korporacyjne miasto, które zmusza je do szybszego wejścia w dorosłość. Im więcej czasu tam spędzają, tym bardziej zdają sobie sprawę, że jest ono czymś więcej, niż się wydaje. Do tego ich ojciec skrywa mroczne sekrety, które mogą zniszczyć świat.

W drugim przedziale czasowym, który rozgrywa się ponad 10 lat później na Ziemi żyje mniej niż 15 milionów ludzi, a także ponad sześć miliardów potworów - ludzi i zwierząt zarażonych wirusem T. Około trzydziestoletnia Jade walczy o przetrwanie w tym Nowym Świecie, w którym prześladują ją sekrety z jej przeszłości dotyczące jej rodziny.

Dabb powiedział, że każdy fan, nawet ten nowy, znajdzie w serialu coś dla siebie. Zdradził też, że możemy się spodziewać postaci znanych z franczyzy filmowej, w której główną rolę grała Milla Jovovich.

Serial będzie zawierał wielu starych przyjaciół i pewne (krwiożercze, szalone) rzeczy, których ludzie nigdy wcześniej nie widzieli.

Pierwszy film Resident Evil, który powstał na podstawie gry i zapoczątkował franczyzę, miał premierę w 2002 roku. Od tego czasu powstało 6 filmów. Finałowa część Resident Evil: Ostatni rozdział trafił do kin w 2016 roku. Produkcje zarobiły łącznie 1,2 miliarda dolarów stając się najbardziej dochodową serią filmów opartych na grze komputerowej.