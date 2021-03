Resident Evil: Village - rozmiar gry ujawniony. Ile miejsca na dysku zajmie ten horror?

Capcom

Ostatnich kilka lat przyzwyczaiło graczy do coraz większych rozmiarów gier. Niektóre produkcje, takie jak Red Dead Redemption 2 czy Call of Duty: Modern Warfare wymagają poświęcenia ponad 100 GB wolnego miejsca, co w połączeniu z umiarkowanie dużymi dyskami konsol nowej generacji może być pewnym problemem. Na szczęście nie każdy tytuł jest aż tak obszerny i nadchodzące Resident Evil: Village nie będzie wymagało robienia specjalnych porządków. Na oficjalnej stronie Microsoftu pojawiła się wzmianka na temat rozmiaru gry i jest on zaskakująco niewielki.

Wedle ujawnionych informacji, Village zajmie 50 GB na dysku twardym konsol Xbox. Warto przy tym zaznaczyć, że gracze będą mogli ten rozmiar obniżyć, bo sam tryb fabularny to jedyne 35GB, a pozostałe 15 to dodatkowy, sieciowy moduł o nazwie Re:Verse. Można spodziewać się, że podobnie zostanie to rozwiązane także na pecetach i urządzeniach Sony.

Przypominamy, że Resident Evil: Village zadebiutuje 7 maja 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.