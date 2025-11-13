placeholder
Wideo z planu filmu Resident Evil. Zombie atakują!

W październiku rozpoczęły się zdjęcia do rebootu Resident Evil. Prace przeniosły się na ulice Pragi, gdzie kręcono upiorną scenę ataku zombie.
Magda Muszyńska
Tagi:  Resident Evil 
Resident Evil 2 Remake fot. Capcom Company
Resident Evil wkrótce powróci do kin z nowym rebootem w reżyserii Zacha Creggera znanego z takich filmów, jak ZniknięciaBarbarzyńcy. Twórca odpowiada również za scenariusz, który napisał wraz z Shayem Hattenem. Przedstawi oryginalną historię, która zabierze widzów do Raccoon City, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w grach, którymi inspiruje się nowy horror. 

Czytaj więcej: Resident Evil - są pierwsze zdjęcia z planu!

Atak zombie na planie filmu Resident Evil

W Pradze właśnie odbywają się zdjęcia do nowego Resident Evil. W sieci pojawiło się wideo z planu, na którym można zobaczyć, jak horda zombie ściga jakąś osobę po zaśnieżonej ulicy. Zobaczcie poniżej.

Już we wcześniejszych wywiadach Zach Cregger zapewniał fanów gier, że pomimo, że stworzył nową historię, którą nakręci w swoim stylu, to akcja będzie rozgrywać się w świecie Resident Evil. Podróż, jaką odbędą widzowie oglądając film będzie podobna do tej, którą doświadczają gracze. Będziemy śledzić losy jednego bohatera, który przemieszcza się z punkty A do punktu B, coraz bardziej zagłębiając się w ten mroczny świat. Reżyser dodał, że będzie to list miłosny dla gry, gdzie będzie przestrzega jej reguł. 

W obsadzie znaleźli się Austin Abrams, Paul Walter Houser, Zach Cherry i Kali Reis. Operatorem filmu jest Dariusz Wolski. Premierę zaplanowano na 18 września 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Resident Evil Horror

