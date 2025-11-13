Wideo z planu filmu Resident Evil. Zombie atakują!

fot. Capcom Company

Resident Evil wkrótce powróci do kin z nowym rebootem w reżyserii Zacha Creggera znanego z takich filmów, jak Zniknięcia i Barbarzyńcy. Twórca odpowiada również za scenariusz, który napisał wraz z Shayem Hattenem. Przedstawi oryginalną historię, która zabierze widzów do Raccoon City, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w grach, którymi inspiruje się nowy horror.

Atak zombie na planie filmu Resident Evil

W Pradze właśnie odbywają się zdjęcia do nowego Resident Evil. W sieci pojawiło się wideo z planu, na którym można zobaczyć, jak horda zombie ściga jakąś osobę po zaśnieżonej ulicy. Zobaczcie poniżej.

@languagegames Resident Evil is literally filming on my block again… figured I’d soundtrack it with my own song 🎶💀 Prague is wild #R #ResidentEvilP #PragueF #FilmingInPragueJ #JustPragueThingsI #IRLResidentEvilB #BehindTheScenesI #IndieArtistOriginalSound @Resident Evil @Sony Pictures ROZWIŃ ▼

Już we wcześniejszych wywiadach Zach Cregger zapewniał fanów gier, że pomimo, że stworzył nową historię, którą nakręci w swoim stylu, to akcja będzie rozgrywać się w świecie Resident Evil. Podróż, jaką odbędą widzowie oglądając film będzie podobna do tej, którą doświadczają gracze. Będziemy śledzić losy jednego bohatera, który przemieszcza się z punkty A do punktu B, coraz bardziej zagłębiając się w ten mroczny świat. Reżyser dodał, że będzie to list miłosny dla gry, gdzie będzie przestrzega jej reguł.

W obsadzie znaleźli się Austin Abrams, Paul Walter Houser, Zach Cherry i Kali Reis. Operatorem filmu jest Dariusz Wolski. Premierę zaplanowano na 18 września 2026 roku.