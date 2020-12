Resident Evil - zakończono zdjęcia do filmowego rebootu

Capcom

Sony Pictures poinformowało o zakończeniu zdjęć do nowego Resident Evil, rebootu filmowej serii na podstawie popularnego cyklu survival-horrorów firmy Capcom. Wygląda więc na to, że twórcom i aktorom udało uniknąć się większych problemów i opóźnień związanych z pandemią koronawirusa. Wpisowi towarzyszy też klimatyczna grafika, na której widzimy m.in. logo produkcji, "śnieżący" telewizor oraz charakterystyczną roślinkę, która w grach wykorzystywana jest do odnawiania punktów zdrowia.

https://twitter.com/SonyPictures/status/1343603991242948608">https://twitter.com/SonyPictures/status/1343603991242948608

Reżyserem nadchodzącego rebootu jest Johannes Roberts. W obsadzie są m.in. Kaya Scodelario (Clarie Redfield), Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Tom Hopper (Albert Wesker) i Avan Jogia (Leon S. Kennedy).