Respect - zwiastun filmu. Jennifer Hudson jako legendarna Aretha Franklin

Film Respect opowiada o życiu legendarnej piosenkarki Arethy Franklin, nazywanej Królową Soulu. Produkcja prześledzi życie gwiazdy od jej początków w chórze kościelnym ojca po międzynarodową karierę. MGM zaprezentowało pierwszy teaser produkcji. Jest on dostępny poniżej.

W obsadzie filmu są Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan i Mary J. Blige. Reżyserką produkcji jest Liesl Tommy. W filmie usłyszymy kultowe utwory piosenkarki między innymi tytułowe Respect, I Say A Little Prayer; Think i (You Make Me Feel Like A) Natural Woman.

Respect - premiera produkcji w USA 9 października 2020 roku.