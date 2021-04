Returnal pokaże możliwości PS5? Materiały z rozgrywką trafiły do sieci

SIE

Pod koniec kwietnia będziemy mogli zapoznać się z Returnal, nową produkcją od studia Housemarque z Finlandii. Deweloperzy raz jeszcze dostarczą efektowną strzelankę, tym razem w zdecydowanie bardziej realistycznej oprawie oraz z elementami roguelike. Tytuł ten trafi wyłącznie na PS5 i ominie poprzednią generację konsol. Decyzja ta prawdopodobnie wynika z faktu, że będzie to dzieło bardzo wymagające - ma nie tylko wykorzystać możliwości oferowane przez kontroler DualSense, ale też, jak wynika z pierwszych wrażeń zachodnich mediów, zaoferować rozgrywkę w rozdzielczości 4K, 60 klatkach na sekundę i z włączonym ray tracingiem. Warto przypomnieć, że do tej pory korzystanie z ray tracingu na PlayStation 5 czy Xboksie Series S/X wiązało się z koniecznością zmniejszenia rozdzielczości czy płynności zabawy.

Jeśli jednak nie przekonują Was tekstowe opisy i zapewnienia twórców czy dziennikarzy, to być może zrobią to materiały z rozgrywki, które pojawiają się w sieci. Poniżej możecie zapoznać się z nagraniami od IGN, PlayStation Access i Game Informera.

Returnal - premiera już 30 kwietnia.