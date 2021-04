Xbox Live Gold nie jest już wymagany do rozgrywki online w grach free to play

Źródło: Xbox

Swego czasu Microsoft obiecał, że zniesie wymóg abonamentu Xbox Live Gold do zabawy z sieciowymi grami dostępnymi w modelu free-to-play. Tak też wreszcie się stało. Gracze długo musieli czekać na podjęcie takiej decyzji przez amerykańską firmę, która praktycznie od samego początku była krytykowana za takie działanie - szczególnie, że konkurencyjny PS Plus nie był potrzebny do grania online w produkcje F2P.

Póki co gracze mają około 50 pozycji do wyboru, w których ten abonament nie jest potrzebny do rozgrywek online. Więcej tytułów ma być dodanych w przyszłości.

Oto lista gier, w których Xbox Live Gold jest zbyteczny:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil: Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris