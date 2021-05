Rezydenci, The Greath North i 9-1-1 - będą nowe sezony

fot. materiał prasowe

Stacja FOX nadal jest zadowolona z serialu medycznego Rezydenci, bo zamawiają go na 5. sezon. Nie jest to zaskoczenie, bo serial ogląda się świetnie - co więcej notuje on jedną z najlepszych oglądalności na antenie FOX w USA.

Dobra wiadomość dla fanów animowanej komedii The Great North, która ostaje 3. sezon. Decyzja została podjęta przed premierą 2. sezonu, który dopiero wejdzie na amerykańskie ekrany. FOX stawia na animacje, bo nadal w trakcie pandemii jest to dla nich pewniak.

Nikt też nie jest zaskoczony, że powstanie 5. sezon 9-1-1 oraz 3. sezon 9-1-1: Teksas. Oba seriale cieszą się gigantyczną popularnością w USA i na świecie, więc bezapelacyjnie będziemy nimi raczeni przez następne lata.

Co ważne, Michael Thorn, dyrektor departamentu rozrywki w stacji FOX zapowiedział, że w nowych sezonach obu seriali dojdzie do crossoveru, czyli bohaterowie obu seriali spotkają się na ekranie. Dodano, że Teksas powróci na ekrany na początku 2022 roku, a 9-1-1 jesienią 2021 roku.

