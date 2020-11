Reżyser Avengers: Endgame o zaletach platform streamingowych i przenoszeniu filmów do serwisów

fot. twitter.com/Russo_Brothers

Joe Russo wraz ze swoim bratem Anthonym w ostatnim czasie doskonale dogaduje się z platformami streamingowymi. Twórcy Avengers: Endgame wyprodukowali dla Netflixa filmy Tyler Rake: Ocalenie oraz Mosul, nakręcą dla serwisu super-produkcję szpiegowską The Gray Man a ich najnowszy film Cherry trafi na Apple TV+. Russo w rozmowie z portalem ComicBook wypowiedział się na temat zalet platform streamingowych, szczególnie w dzisiejszych czasach pandemii. Stwierdził, że świat zmienia się w błyskawicznym tempie, a koronawirus przyspieszył tę zmianę. Powiedział, że są pewne filmy, które zdecydowanie lepiej nadają się do cyfrowej dystrybucji niż tej klasycznej, kinowej. Dzięki platformom streamingowym mogą one dotrzeć do obszarów z przewagą dystrybucji cyfrowej. Według Russo zachodzi tutaj również przewaga kosztowa, ponieważ ludzie mogą współdzielić konta i mogą otrzymać 10 oryginalnych filmów miesięcznie w cenie jednej produkcji.

fot. Marvel

Twórca zwraca uwagę, że użytkownicy platform takich jak Netflix, to ogromna widownia, do której można dotrzeć, gdzie nie ma żadnych barier choćby otwarcia weekendowego w box office. A ta kwestia według Russo może zaszkodzić niektórym filmom, które nie są nastawione na ogromny sukces finansowy. Reżyser twierdzi, że jeśli aspekt finansowy może zaszkodzić postrzeganiu filmu, to może nie jest to dobry sposób na jego dystrybucję.

Russo podaje również przykład Wonder Woman 1984 jako próbkę zmiany, która nastąpi według niego w czasie po pandemii, gdy filmy będą trafiać do ograniczonej dystrybucji kinowej oraz na platformy. W tym wypadku zarówno fani kinowego doświadczenia jak i domowego oglądania będą zadowoleni.