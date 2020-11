Wonder Woman 1984 - złota zbroja bohaterki na nowym zdjęciu z filmu

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 to film, który z powodu pandemii jako jeden z wielu blockbusterów borykał się z kolejnymi przesunięciami daty premiery. Ostatecznie produkcja trafi w USA do kin i na platformę HBO Max, a w krajach, gdzie nie ma serwisu, (takich jak Polska) tylko do kin. W sieci zadebiutowało kolejne zdjęcie z widowiska. Prezentuje ono lepsze spojrzenie na złotą zbroję, którą Diana przywdzieje w filmie. Możecie je obejrzeć poniżej.

Wonder Woman 1984

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która stanie się Cheetah, ikoniczną antagonistką znaną z kart komiksów o Wonder Woman. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W filmie losy bohaterki ponownie skrzyżują się z jej miłością z przeszłości, Steve'em Trevorem.

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku.