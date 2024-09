Showrunnerka WandaVision komentuje, jak poprowadzono historię Scarlet Witch w MCU

fot. Marvel

Jac Schaeffer, showrunnerka WandaVision, wypowiedziała się na temat tego, jak poprowadzono historię Scarlet Witch po zakończeniu serialu. Bohaterka stała się pełnoprawną antagonistką w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, co nie spodobało się wszystkim fanom. Twórczyni w rozmowie z RadioTimes.com stwierdziła jednak, że choć docenia fakt, iż mogła odegrać dużą rolę w tworzeniu historii Scarlet Witch w MCU, to od początku zdawała sobie sprawę z tego, że ta postać nie należy do pojedynczego reżysera czy scenarzysty, w tym także do niej.

Kocham Wandę i wszystkie postacie, z którymi miałam zaszczyć pracować; Nataszę, Carol Danvers i resztę. Ale zgadzając się na bycie częścią MCU, zgadzasz się także na to, że na chwilę pożyczasz te postacie i historie. Możesz z nimi poeksperymentować, a potem wszystko toczy się dalej, co jest jednym z cudownych i wyjątkowych aspektów MCU. Wielu moich przyjaciół i współpracowników wzięło udział w tym filmie. Czuje się wdzięczna za czas spędzony z Wandą i jestem pełna nadziei, że będzie jej więcej, jakkolwiek miałoby się to odbyć. I w ogóle więcej Lizzie [Olsen] w czymkolwiek, jest spektakularna.

Ostatnim projektem Jac Schaeffer w MCU jest serial To zawsze Agatha. Dwa pierwsze odcinki można już obejrzeć w Disney+.

