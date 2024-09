Reżyserka Pierścieni Władzy zapowiada trzyodcinkową bitwę. Ile lat zajął Sauronowi powrót do życia?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Za nami premiera pierwszych trzech odcinków serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Za reżyserię dwóch z nich odpowiadała Charlotte Brändström, która w 1. sezonie reżyserowała dwa epizody. W 2. sezonie będzie się zajmować czterema, bo jeszcze siódmym i ósmym. W rozmowie z Variety podzieliła się odpowiedziami na wiele palących pytań internautów.

Reżyserka zapowiada, kilkuodcinkową wielką bitwę

Reżyserka zapowiedziała wielką bitwę, którą widzieliśmy w zwiastunach, a która ma się toczyć przez trzy odcinki - zaczynając od szóstego, a kończąc na finale sezonu.

Ostatnie trzy odcinki - szósty, siódmy i ósmy - to wielka bitwa. Będzie trwać przez trzy odcinki. To nie tylko ciągła akcja, bo ta będzie się przeplatać z emocjonalnymi, intymnymi momentami z udziałem różnych postaci. Ale bitwa ciągle trwa w tle.

Ile lat minęło między śmiercią a powrotem Saurona?

Opowiedziała również, że powrót Saurona do życia miał mieć miejsce jeszcze w 1. sezonie, a konkretnie w 6. odcinku. Showrunnerzy postanowili jednak inaczej i uznała to za dobre rozwiązanie. Wyjaśniła też, ile czasu dzieliło śmierć Saurona do jego spotkania z Galadrielą:

Na początku jest Sauron - to pierwsza scena na kilka tysięcy lat wcześniej. Jego przemiana w maź również ma miejsce kilka tysięcy lat wcześniej. Kiedy spotyka Galadrielę i zostaje Halbrandem, to dzieje się to na pół roku po tym, jak zdobył ubrania spotykając starego człowieka na drodze.

Czy Sauron jest zły?

Dla mnie on nie jest w 100% złą postacią. Tolkien sam mówił, że nic nie jest złe od samego początku. Nie chcieliśmy, żeby Sauron był zły w 100%. Dlatego kiedy spotyka starego człowieka na drodze i patrzy na ciemne chmury nad drzewami i podejmuje decyzję o pójściu razem z ludźmi na statek, to nadal jeszcze nie jest pewien odnośnie tego, co zrobi. Nie podjął decyzji o tym, kim się stanie. Ten wybór zapada w chwili, w której potwór morski atakuje statek, ten zaczyna tonąć, a on odmawia uratowania życia starszemu człowiekowi.

Celebrimbor niczym Oppenheimer

Czasem porównuje Celebrimbora do Oppenheimera. [...] W jego intencji nie było, żeby skończyło się tak, jak się skończyło. Wszystko kręci się wokół Saurona. On i Celebrimbor mają niesamowitą relację, bo opowiada o tym, jak Sauron go oszukał do stworzenia tych potężnych broni, które są zdolne zniszczyć Śródziemie. A jednocześnie Sauron chce je uleczyć. Uważa, że robi coś dobrego. Poza tym jest Elrond i Galadriela. Siódmy odcinek jest właśnie o nim. Polega na nim. Są też Númenórejczycy i ich polityka, Nieznajomy i hobbity. O wiele więcej jest na szali. Jest więcej zagrożenia, możemy bardziej skupić się na postaciach.

Ponad 200 statystów w roli orków na planie

Opowiedziała też o kulisach pierwszej sceny z Sauronem. Okazuje się, że na planie przebywało 200 statystów w pełnej, orkowej charakteryzacji. Każdego dnia miała trzygodzinne okienko na nakręcenie tych scen, ponieważ resztę czasu zajmowało przygotowanie ludzi do odpowiedniego wyglądu. Tym razem twórcy postawili na więcej efektów praktycznych. Nacisk położono właśnie na charakteryzację. Jak wypadła Waszym zdaniem?