Rhonda Fleming nie żyje. "Królowa Technicoloru" odeszła w wieku 97 lat

Rhonda Fleming odeszła w wieku 97 lat w dniu 14 października. Była gwiazda kina lat czterdziestych i pięćdziesiątych występowała między innymi w filmach Out of the Past od Jacques Tourneura i Urzeczona w reżyserii Alfreda Hitchcocka. W swojej karierze wystąpiła w ponad 40 filmach. Karierę aktorską zakończyła w latach 80., ale rozpoczęła działalność wspierającą liczne organizacje zwalczające raka, bezdomność oraz wykorzystywanie dzieci.

Najgłośniejsze role Fleming to musical Jankes na dworze króla Artura z 1948 roku, gdzie wystąpiła u boku Binga Crosby'ego, western Strzelanina w O.K. Corral z 1957 roku oraz Slightly Scarlet. Przez lata współpracowała z Kirkiem Douglasem, Glennem Fordem, Burtem Lancasterem, Bobem Hope, Rockiem Hudsonem i Ronaldem Reaganem, z którymi nakręciła cztery filmy. Wraz z Maureen O'Harą otrzymała przydomek „Królowej Technicoloru” za to, jak dobrze jej rude włosy i zielone oczy wypadają w żywych kolorach.