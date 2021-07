Richard Donner nie żyje. Supermanem pokazał ludziom, że mogą latać, a Zabójczą bronią bawił do łez

fot. materiały prasowe / zdjęcie z planu Supermana

Świat kina stracił wyjątkowego i niezapomnianego reżysera. Richard Donner zmarł 5 lipca 2021 roku w wieku 91 lat. Informację o śmierci wyjawiła jego żona Lauren Shuler Donner, również producentka filmowa. Przyczyny śmierci nie zostały ujawnione.

Na zawsze zapamiętamy go jako twórcę serii Zabójcza Broń - stał za kamerą każdej części i planował piątą odsłonę. Stworzył też takie klasyki jak Superman oraz Superman II z Christopherem Reevem, kultowy film przygodowy Goonies, film fantasy Zaklęta w sokoła, klasyczny horror Omen, świąteczny klasyk Wigilijny show czy szalony Maverick z Melem Gibsonem. Jego ostatnimi filmami były Linia czasu z 2003 roku oraz 16 przecznic z 2006 roku. Richard Donner był uważany za współtwórcę blockbusterów jakie znamy z Hollywood i jako pierwszy pokazał, że kino superbohaterskie może królować na ekranach całego świata.

Karierę zaczynał od pracy w telewizji jako reżyser seriali. To tutaj tworzył odcinki do takich tytułów jak The Man From U.N.C.L.E., Strefa mroku, The Rifleman, Route 66, Gilligan's Island, Perry Mason i Wild Wild West. Jego debiutem w kinie była komedia kryminalna Salt & Pepper z 1968 roku,

Informację o śmierci komentuje cały filmowy świat. Wszyscy odczuwają, że odeszła wielka legenda. Tak Mel Gibson skomentował odejście Donnera w rozmowie z Deadline.

- Donner! Mój przyjaciel, mój mentor. Ileż ja się od niego nauczyłem! Podkopywał własny talent i wielkość przez niebywałą pokorę. Odnosił się do siebie porównaniem, że jest zaledwie jak gliniarz pokazujący, w którą stronę jechać. Pozostawiał swoje ego za drzwiami i tego samego oczekiwał od każdego. Był kwintesencją serca i duszy, co okazywał każdemu, kto go znał. Jeśli zebralibyśmy wszystkie jego dobre uczynki, rozbiłoby się to na totalnie nowe rejony. Będzie mi go brakować, jego błyskotliwości i mądrości.

Richard Donner - odeszła legenda

Oto zbiór informacji, komentarzy i hołdów z mediów społecznościowych. To też pokazuje, jak bardzo ten twórca był ważny dla popkultury i historii kina.

https://twitter.com/amblin/status/1412155256713072659

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1412191816443518977

https://twitter.com/edgarwright/status/1412142795792564224

https://twitter.com/WBHomeEnt/status/1412169469749825547

https://twitter.com/mang0ld/status/1412154512190627844

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1412139251714584576

https://twitter.com/SeanAstin/status/1412143015729065987

https://twitter.com/TheSarahDouglas/status/1412143849489711114

https://twitter.com/ChunkydunkU/status/1412149651835400193

https://twitter.com/garywhitta/status/1412138627711193091

https://twitter.com/donwinslow/status/1412143210630041606

https://twitter.com/MovingImageNYC/status/1412135580834709504

https://twitter.com/welliver_titus/status/1412148400066220045

https://twitter.com/sothcott/status/1412135286889385985

https://twitter.com/IamGabrielLuna/status/1412133449440272385

https://twitter.com/robertliefeld/status/1412147582676062214

https://twitter.com/OKBJGM/status/1412147466812608514

https://twitter.com/BrianLynch/status/1412139366831443968

https://twitter.com/BeyondFest/status/1412138154736246785