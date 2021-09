Rick i Morty - Christopher Lloyd w roli Rick'a w nowym spocie promującym serial

materiały prasowe

Do sieci trafiło wideo prezentujące nietypowy duet serialu Rick i Morty w wersji aktorskiej. W szalonego naukowca, który zainspirowany został postacią Doktora Browna z Powrotu do przyszłości, wcieli się sam odtwórca tej drugiej roli, Christopher Lloyd. W Morty'ego wcieli się z kolei Jaeden Martell, znany z To i Na noże.

Do premiery finału 5. sezonu pozostało już tylko kilka dni. Adult Swim w między czasie prezentuje nowy klip pokazujący wersję aktorską animowanego fenomenu. W opisie do wideo zamieszczono informację prawdopodobnie odnoszącą się do tego, z jaką wersją bohaterów mamy do czynienia. Godzinny finał wyemitowany zostanie 5 września. Czy zobaczymy w nim aktorską wersję popularnego duetu, a może to tylko element promocji? Powinniśmy dowiedzieć się niebawem.

https://twitter.com/adultswim/status/1433784399460552712

Rick and Morty to serial animowany, którego fabuła skupia się na niesamowitych przygodach Ricka, genialnego alkoholika i nieuważnego naukowca, oraz jego wnuka Morty'ego, niezbyt bystrego 14-latka, który zawsze próbuje sprowadzić swojego dziadka na drogę moralności. Razem odkrywają różne wszechświaty, powodując zamieszanie i wpadając w kłopoty. Twórcami są Dan Harmon i Justin Roiland.