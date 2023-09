Rick i Morty - nowe intro z 7. sezonu. Takiego Jerry'ego jeszcze nie widzieliście!

fot. Adult Swim

Wielkimi krokami zbliża się premiera 7. sezonu popularnej animacji Rick i Morty. Jak co serię widzowie zobaczą zmodyfikowane intro, w którym pojawiają się nowe ujęcia, czasem będące zwiastunem wydarzeń z nadchodzącej serii lub po prostu zabawnymi, kreatywnymi scenkami z głównymi bohaterami.

Niecierpliwi fani mogą obejrzeć nowy opening, który został udostępniony w sieci. Oprócz standardowych scen możemy zobaczyć umięśnioną Summer (Spencer Grammer) podnoszącą swojego dziadka, Ricka i Morty'ego patrzących na rękę zombie oraz zjeżdżających po stoku na swoich językach. Ponadto widzimy też dwie Beth (Sarah Chalke) oraz Jerry'ego (Chris Parnell), który ma wyrzeźbioną sylwetkę i medytuje w szpagacie. Oczywiście wciąż możemy usłyszeć w tle charakterystyczny motyw muzyczny. Zobaczcie poniżej.

Rick i Morty - intro z 7. sezonu

Rick i Morty - kontrowersje

Wciąż nie ujawniono, kto zdubbinguje tytułowych bohaterów, którym głosu użyczał do tej pory twórca animacji Justin Roiland. Przypomnijmy, że aktor został aresztowany w 2020 roku za przemoc domową, ale ostatecznie sprawa sądowa została oddalona. Mimo to został usunięty ze wszystkich swoich seriali, przy których pracował, w tym Spoza układu, gdzie został zastąpiony przez Dana Stevensa. Jednak to nie koniec problemów Roilanda, któremu we wrześniu postawiono nowe zarzuty napaści na tle seksualnym.

Rick i Morty - światowa premiera 7. sezonu jest zaplanowana na 15 października 2023 roku. W Polsce nowy odcinek trafi na platformę streamingową HBO Max dzień później, czyli 16 października 2023 roku.