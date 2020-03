Flash i Legends of Tomorrow - co w kolejnych odcinkach seriali? [WIDEO]

7 kwietnia na antenie stacji The CW zadebiutuje 16. odcinek 6. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany So Long and Goodnight. W nim Black Hole zatrudnia znanego już dobrze widzom Rag Dolla, aby ten zabił Joe Westa. Singh sugeruje policjantowi, aby dołączył do programu ochrony świadków. W tym czasie Cisco i Ralph prowadząc dochodzenie w sprawie Carvera po raz kolejny spotykają Sue. W sieci zadebiutował zwiastun tego odcinka. Wideo jest dostępne poniżej.

Tego samego dnia na antenie The CW zadebiutuje 9. odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow. Został on zatytułowany Zari, Not Zari. Choć cały odcinek skupi się na tytułowej członkini Legend, to jednak będziemy mogli w nim zobaczyć również bardzo ciekawe nawiązanie. Otóż Sara, Charlie i John Constantine wylądują w swoich poszukiwaniach w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie znajdą pewien samochód. Jednak nie jest to zwykłe auto. Wygląda bowiem na to, że nasi bohaterowie napotkają Chevy Impalę należącą do Braci Winchesterów z serialu Supernatural. Zwiastun odcinka jest dostępny poniżej.