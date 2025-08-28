placeholder
Ridley Scott ogłasza swój następny film. Znów cofnie się w czasie

Ridley Scott w nowym wywiadzie zdradził tytuł swojego kolejnego filmu, który dopiero rozpocznie zdjęcia. Co jeszcze wiemy?
Wiktor Stochmal
G jak „Gladiator 2”. Nawet jeśli w tym Rzymie jest mnóstwo chaosu i fatalnego CGI, to ciągle w nim tkwi monumentalne marzenie o Rzymie – jest też wielki Denzel Washington. Czas pokaże, czy decyzja o powstaniu drugiej części była słuszna. Gorzej tylko, że Ridley Scott już pracuje nad trzecią odsłoną cyklu. Fot. Materiały prasowe
Ridley Scott nie spoczywa na laurach. 87-letni reżyser ma kolejny projekt na oku i właśnie go zapowiedział. Wiele osób się spodziewało, że może to być film biograficzny o zespole Bee Gees, do którego zdjęcia miały się rozpocząć jesienią 2025 roku, ale prawdopodobnie zostanie to odroczone w czasie. Co wiadomo o kolejnej produkcji legendarnego reżysera?

Kiler 3 powstanie! Wybrano scenarzystę

Ridley Scott po Napoleonie i częściowo Gladiatorze 2 nie rezygnuje z produkcji osadzonych w dawnych czasach. Nowy film, przynajmniej na razie, zatytułowany jest Battle for Britain i ma opowiedzieć o brytyjskich pilotach broniących się przed atakiem nazistów w 1940 roku. Według doniesień World of Reel będzie to kolejna wysokobudżetowa produkcja z wielkim, charakterystycznym dla reżysera rozmachem. Reżyser potwierdził swoje zamiary w trakcie wywiadu dla The Guardian.

Scenariusz do Battle of Britain napisał Joe Penhall. Nie wiadomo na razie nic o przewidywanej dacie premiery. Filmem, który już został nakręcony, a premierę będzie mieć w 2026 roku jest The Dog Stars z Jacobem Elordim w roli głównej.

Wszystkie filmy Ridleya Scotta - ranking [bez Gladiatora 2]

Źródło: worldofreel.com

