Ridley Scott ogłasza swój następny film. Znów cofnie się w czasie

Ridley Scott nie spoczywa na laurach. 87-letni reżyser ma kolejny projekt na oku i właśnie go zapowiedział. Wiele osób się spodziewało, że może to być film biograficzny o zespole Bee Gees, do którego zdjęcia miały się rozpocząć jesienią 2025 roku, ale prawdopodobnie zostanie to odroczone w czasie. Co wiadomo o kolejnej produkcji legendarnego reżysera?

Ridley Scott po Napoleonie i częściowo Gladiatorze 2 nie rezygnuje z produkcji osadzonych w dawnych czasach. Nowy film, przynajmniej na razie, zatytułowany jest Battle for Britain i ma opowiedzieć o brytyjskich pilotach broniących się przed atakiem nazistów w 1940 roku. Według doniesień World of Reel będzie to kolejna wysokobudżetowa produkcja z wielkim, charakterystycznym dla reżysera rozmachem. Reżyser potwierdził swoje zamiary w trakcie wywiadu dla The Guardian.

Scenariusz do Battle of Britain napisał Joe Penhall. Nie wiadomo na razie nic o przewidywanej dacie premiery. Filmem, który już został nakręcony, a premierę będzie mieć w 2026 roku jest The Dog Stars z Jacobem Elordim w roli głównej.

