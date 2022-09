Rings of Power - teaser 3. odcinka serialu Amazona. Orki i kłopoty Arondira

materiały prasowe

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy już 9 września doczekają się 3. odcinka premierowego sezonu. W nim zawitamy do Numenoru i poznamy tam kolejnych nowych bohaterów, którzy odegrają istotną rolę w produkcji Amazona. Do sieci trafił też teaser zapowiadający nadchodzący odcinek, a w nim widzimy między innymi, że Arondir wpadł w tarapaty.

Przypomnijmy, że według oficjalnych informacji w ciągu 24 godzin od premiery serialu obejrzało go 25 mln osób w skali globalnej. W oświadczeniu platformy czytamy, że jest to absolutny rekord najlepszego otwarcia serialu w historii serwisu streamingowego. Zobaczymy zatem, jak poradzi sobie trzeci odcinek serialu. Poniżej teaser:

Władca pierścieni - zdjęcia z serialu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca pierścieni - opis fabuły serialu

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.