Riverdale - ciekawostki o serialu. Znaliście te informacje o kulisach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Riverdale to serial stacji The CW oparty na cyklu komiksów wydawnictwa Archie Comics. Bohaterami produkcji są Archie, Betty, Jughead, Veronica i ich przyjaciele z tytułowego miasteczka, którzy przeżywają wiele dziwnych, czasem bardzo mrocznych sytuacji życiowych. W produkcji The CW mieliśmy do czynienia już z naprawdę wszystkich. Tajemnicze sekty, śmiertelne, młodzieżowe gry, mafijne porachunki czy ataki seryjnych morderców. To wszystko znalazło się do tej pory w serialu, a to tylko szczyt góry lodowej. Z produkcją tego projektu wiąże się wiele interesujących ciekawostek zza kulis i easter eggów w niej zawartych. Postanowiliśmy zebrać te najciekawsze w jednej galerii, którą możecie sprawdzić poniżej.

Obecnie emitowany jest 4. sezon serialu, który polscy widzowie mogą oglądać na platformie Netflix. Nowe odcinki wychodzą co czwartek.

Riverdale - ciekawostki o serialu