Robert De Niro chciał uderzyć w Donalda Trumpa, ale został ocenzurowany. Winne Apple?

Robert De Niro pojawił się wczoraj na ceremonii rozdania tegorocznych nagród Gotham - aktor w trakcie wydarzenia przedstawiał najnowszy film ze swoim udziałem, Czas krwawego księżyca, który otrzymał specjalną statuetkę Ikony Historycznej i Wkładu Twórczego. W czasie transmitowanego na żywo wystąpienia dwukrotny zdobywca Oscara był jednak wyraźnie zdezorientowany, stwierdzając po chwili, że jego pierwotne przemówienie zostało zredagowane na nowo i tym samym ocenzurowane; z jego wyświetlanej na teleprompterze wersji miały zniknąć krytyczne wobec Donalda Trumpa komentarze.

De Niro zaczął swoją mowę w następujący sposób:

Zamierzam się cofnąć. Przepraszam. OK, pojawił się w tym błąd. Będę kontynuował. Po prostu przewińcie to dalej. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Początek mojego przemówienia został zredagowany, wycięto coś z niego. Nie mam pojęcia dlaczego, ale chcę to przeczytać.

Później aktor dodał:

Historia nie jest już historią. Prawda nie jest prawdą, a nawet fakty są zastępowane faktami alternatywnymi i napędzane teoriami spiskowymi i brzydotą. Na Florydzie młodych uczniów uczy się, że niewolnicy rozwinęli umiejętności, które można zastosować dla ich osobistych korzyści. Przemysł rozrywkowy nie jest odporny na tę rozwijającą się chorobę. Książę John Wayne powiedział o rdzennych Amerykanach: „Nie uważam, że zrobiliśmy coś złego, odbierając im ten wspaniały kraj. Ogromna liczba ludzi potrzebowała nowej ziemi, a rdzenni Amerykanie samolubnie próbowali ją zatrzymać dla siebie”.

Następnie De Niro przeszedł do ataku na byłego prezydenta USA, odczytując poniższy fragment z kartki:

Kłamstwo stało się kolejnym narzędziem w arsenale szarlatana. Były prezydent okłamał nas ponad 30 000 razy w ciągu czterech lat sprawowania urzędu i trzyma to tempo w swojej obecnej kampanii odwetowej. Przy wszystkich swoich kłamstwach nie jest w stanie ukryć swojej prawdziwej natury. Atakuje słabych, niszczy dary natury i okazuje swój brak szacunku, na przykład używając imienia Pocahontas jako obelgi.

Trump mianem "Pocahontas" określał senator Elizabeth Warren. Po powyższych słowach De Niro stwierdził, że w tym miejscu jego przemówienie zostało wznowione - o całą sytuację oskarżył Apple'a, firmę odpowiedzialną za powstanie Czasu krwawego księżyca:

Powiem to wszystko o Apple'u, dziękuję im i tak dalej. Nagrody Gotham, bla, bla, bla, Apple. Nie mam jednak ochoty im w ogóle dziękować po tym, co zrobili. Właściwie, jak śmieli to zrobić?

Organizatorzy ceremonii i samo Apple odmówili komentarza. Przypomnijmy, że De Niro od wielu lat uznawany jest za jednego z największych krytyków Trumpa - jego prezydenturę porównał do "związku, w którym doszło do przemocy".

Nagrody Gotham 2023 - zwycięzcy

Tak natomiast prezentuje się lista laureatów tegorocznych nagród Gotham:

Najlepszy film fabularny - Poprzednie życie

Wybitna pierwszoplanowa rola aktorska - Lily Gladstone, The Unknown Country

Lily Gladstone, The Unknown Country Wybitna drugoplanowa rola aktorska - Charles Melton, May December

Charles Melton, May December Najlepszy scenariusz - Justine Triet, Arthur Harari, Anatomia upadku

Justine Triet, Arthur Harari, Anatomia upadku Najlepszy międzynarodowy film fabularny - Anatomia upadku

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny - Cztery córki

Cztery córki Przełomowa reżyseria - A.V. Rockwell, A Thousand and One

A.V. Rockwell, A Thousand and One Wybitna rola aktorska w nowym serialu - Ali Wong, Awantura

Ali Wong, Awantura Przełomowa produkcja telewizyjna ponad 40 minut - A Small Light

A Small Light Przełomowa produkcja telewizyjna poniżej 40 minut - Awantura

