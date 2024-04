Robert Downey Jr. chce wrócić jako Iron Man. Co na to bracia Russo?

Marvel

Robert Downey Jr. publicznie wyraził zainteresowanie powrotem do roli Iron Mana w MCU, o czym pisaliśmy jakiś czas temu. Jako że jego postać zginęła w Avengers: Koniec gry, a szef Marvel Studios stanowczo podkreślił, że nie będą go wskrzeszać, bo to zepsucie wszystko, co ten film osiągnął, całość staje się problematyczna. Szczególnie dla braci Russo, czyli duetu reżyserów, którzy zabili Iron Mana.

Robert Downey Jr. powróci jako Iron Mana? Komentarz braci Russo

Bracia Russo w rozmowie z portalem GamesRadar wyraźnie nie są fanami tego pomysłu, bo według nich Iron Man to zamknięta książka.

- Nie wiem, jak chcieliby to zrobić. Nie wiem, jak chcieliby do tego doprowadzić. Zamknęliśmy tę książkę, więc musieliby rozgryźć jak ją otworzyć - mówi Anthony Russo w imieniu braci.

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Istnieje więc szansa że po prostu w Avengers: Secret Wars zobaczymy jakąś alternatywną wersję Iron Mana, która będzie się różnić od tego, kogo mieliśmy w MCU. Wspomniana wypowiedź Kevina Feige, szefa MCU, dotyczyła tylko wskrzeszania postaci z Avengers: Endgame - nie odnosił się on w ogóle do kwestii multiwersum.