Robert Downey Jr. o ewentualnym powrocie do Iron Mana. Chętnie by to zrobił?

Magazyn Esquire opublikował obszerny artykuł na temat aktora Roberta Downeya Jr., w którym pada temat Iron Mana i jego pracy przy MCU. Został zapytany wprost przez dziennikarza: czy wróciłby do roli Tony'ego Starka / Iron Mana.

Robert Downey Jr. o Iron Manie

Aktor przyznaje, że Iron Man jest częścią jego DNA i i z radością by wrócił, jeśliby Kevin Feige, szef Marvel Studios, tego potrzebował.

- To zbyt integralna część mojego DNA. To ta rola wybrała mnie. Zawsze powiem tak: nigdy nie stawiaj przeciwko Kevinowi Feige, bo przegrasz. On jest gospodarzem i zawsze wygrywa.

Oficjalnie nie ma planów na to, by Iron Man powrócił. Kevin Feige mówił kilkakrotnie i otwarcie, że nie będą wskrzeszać postaci, bo to zmarnowałoby jego poświęcenie z filmu Avengers: Koniec gry, gdy oddał życie w walce z Thanosem. To jednak nie wyklucza pojawienia się jego wersji z alternatywnego świata równoległego, a do tego motywu multiwersum Feige nigdy się nie odniósł. Jest na to szansa w finale Sagi Multiwersum pod tytułem Avengers: Secret Wars.

Robert Downey Jr. - improwizacja podstawą Iron Mana

W artykule jest też wypowiedź Gwyneth Paltrow, która wyznała, że pracując z Downeyem Jr. przestała uczyć się swoich kwestii ze scenariusza. Wszystko dlatego, że aktor non stop wywalał to, co było w tekście i improwizował dialogi Iron Mana. Robił to za przyzwoleniem reżysera i zawsze z lepszym efektem, niż było napisane w scenariuszu.