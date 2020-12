Robert Downey Jr., jedyny taki Iron Man: Zrobiłem już z tą postacią wszystko, co mogłem

Marvel

Iron Man po filmie Avengers: Koniec gry bez dwóch zdań utrwalił swoją pozycję jako jeden z najważniejszych bohaterów popkultury doby współczesnej. Nie milkną jednak spekulacje na temat tego, czy portretujący go Robert Downey Jr. w przyszłości jeszcze powróci do ikonicznej roli w MCU - właściwie aktor jest o to pytany w większości udzielanych przez siebie wywiadów. Nie inaczej rzecz miała się w rozmowie z dziennikarzem Hindustan Times.

Przeprowadzający wywiad zapytał Downeya Jr. o to, jak wyglądał proces jego pożegnania się z rolą Iron Mana. Odpowiedź może być odrobinę poruszająca:

Granie Tony'ego/Iron Mana było naprawdę ciężkie i musiałem mocno zagłębić się w tę rolę. Odbyłem niesamowity, 10-letni bieg, który był dla mnie satysfakcjonujący pod względem kreatywnym. Zrobiłem już z tą postacią wszystko, co mogłem, i teraz mogę zająć się innymi rzeczami. Jestem w średnim wieku - zaczynam oglądać się za siebie i dochodzić do wniosku, że to wszystko było tylko częścią podróży. Te rzeczy dobiegły już końca. Miałem ogromne szczęście i będę wdzięczny po wsze czasy za trafienie do miejsca, w którym przebywałem. (...) Teraz mam w sobie całe pokłady ambicji, by robić rzeczy, których nie robiłem do tej pory.

Aktor raz jeszcze zdaje się więc wykluczać możliwość swojego powrotu do MCU. Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o jego wypowiedzi.