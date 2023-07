Robert Downey Jr. o czasach pracy w Marvel Studios. Obawiał się o swoją karierę

fot. Marvel

Robert Downey Jr. to jedna z najbardziej rozpoznawanych twarzy Filmowego Uniwersum Marvela. Choć w 2019 roku ostatecznie odłożył metalowy garnitur na półkę, fani wciąż wierzą w jego wielki powrót. Ciężko zatem sobie wyobrazić, że odtwórca tak ikonicznego wcielenia mógł przeżywać jakikolwiek strach podczas pracy nad projektami. A jednak! Aktor wyznał w wywiadzie dla The New York Times, że czasy w Marvel Studios wiązały się z obawą o dalszą drogę kariery.

Robert Downey Jr. - wypowiedź

Robert Downey Jr. zapytany, czy miewał kiedykolwiek myśli, że współpraca z Marvelem może wnieść nieodwracalne skutki w jego zawodowej ścieżce, odpowiedział twierdząco. „W stu procentach” obawiał się, jak przygoda z superbohaterskim kinem wpłynie na jego aktorskie umiejętności. Sam też nie kalkulował zbyt wiele, a na pewno nie rozmyślał nad wpływem MCU na Hollywood.

Nie miałem luksusu zastanawiania się, jakie będą długoterminowe reperkusje pojawienia się jako superbohater dla czegoś, co miało przekształcić się w kinowy wszechświat. I nie miało to znaczenia, ponieważ nosiłem pierścień Super Bowl na każdym palcu, a ta debata i tak była kwestionowana z wielkim żarem.

Przyznał jednak, że jest szczęśliwy, że mógł przeżyć taką przygodę, a teraz ma możliwość otworzenia się na pozostałą część popkultury.

Cieszę się, że odzyskałem połączenie z bardziej purystycznym podejściem do tworzenia filmów.

Oppenheimer

Premiera Oppenheimera - 21 lipca 2023 roku w kinach.