Aktorka zapowiada epicki początek 3. sezonu Rodu smoka. Co nas czeka?

Olivia Cooke w rozmowie z Colliderem odniosła się do tego, o czym mówiono już wcześniej. Czeka nas wystrzałowy początek 3. sezonu z rozmachem, którego jeszcze nie było w tej produkcji. Czy zapowiedziana batalia dorówna Bitwie Bękartów z Gry o tron?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Gra o tron 
olivia cooke Ród smoka hbo
Gra o tron: Ród smoka: sezon 2, odcinek 2 fot. Max
W 2026 roku na HBO zadebiutuje 3. sezon Rodu smoka, flagowej produkcji fantasy na podstawie książki George'a R. R. Martina. Olivia Cooke, aktorka grająca Alicent Hightower, w rozmowie z Colliderem zapowiedziała, czego można się spodziewać po początkowych odcinkach nowej serii. Będzie wybuchowo!

AI wkleiła do nowego Czarnoksiężnika z Oz twarz znienawidzonego prezesa. Kuriozum roku

Olivia Cooke powiedziała o tym, co już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. 3. sezon Rodu smoka rozpocznie się od bitwy, która oryginalnie miała się odbyć w finałowych odcinkach 2. sezonu. Ten jednak został skrócony z powodu budżetu.

Zaczyna się wystrzałowo. Pierwsze dwa odcinki miały być w zasadzie finałem ostatniego sezonu. Będzie temu towarzyszyć taka właśnie energia. Będzie bardziej dziko i z większym rozmachem niż wcześniej.

Ród smoka z wielką bitwą

Twórcy zapowiadali Bitwę o Gardziel na finał drugiego sezonu, ale potem zdecydowano się ją przenieść na trzecią serię, by – podobno – poświęcić więcej czasu na jej realizację i usatysfakcjonować fanów. Showrunner Ryan Condal oraz inni producenci mają świadomość, że z wyjątkiem starcia z 8. sezonu Gry o tron wszystkie bitwy w serialu były chwalone i doceniane. Ta scena batalistyczna wyróżnia się tym, że pojawią się w niej smoki oraz że będzie to bitwa morska. Twórcy planują wielki rozmach.

Co prawdopodobnie się wydarzy w 3. sezonie Rodu smoka?

1. Bitwa o Gardziel

To nie tyle przewidywanie, a fakt. 2. sezon miał zakończyć się tą bitwą, ale z zakulisowych powodów przesunięto to wydarzenie w czasie. Bitwa o Gardziel rozegrała się pomiędzy flotą Triarchii a siłami rodu Velaryon. W książkowej bitwie bardzo ważny był Jacearys Targaryen.

arrow-left
1. Bitwa o Gardziel
fot. Max
arrow-right

Źródło: X (@screentime)/collider.com

Wiktor Stochmal
