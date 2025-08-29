Aktorka zapowiada epicki początek 3. sezonu Rodu smoka. Co nas czeka?

fot. Max

W 2026 roku na HBO zadebiutuje 3. sezon Rodu smoka, flagowej produkcji fantasy na podstawie książki George'a R. R. Martina. Olivia Cooke, aktorka grająca Alicent Hightower, w rozmowie z Colliderem zapowiedziała, czego można się spodziewać po początkowych odcinkach nowej serii. Będzie wybuchowo!

Olivia Cooke powiedziała o tym, co już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. 3. sezon Rodu smoka rozpocznie się od bitwy, która oryginalnie miała się odbyć w finałowych odcinkach 2. sezonu. Ten jednak został skrócony z powodu budżetu.

Zaczyna się wystrzałowo. Pierwsze dwa odcinki miały być w zasadzie finałem ostatniego sezonu. Będzie temu towarzyszyć taka właśnie energia. Będzie bardziej dziko i z większym rozmachem niż wcześniej.

Ród smoka z wielką bitwą

Twórcy zapowiadali Bitwę o Gardziel na finał drugiego sezonu, ale potem zdecydowano się ją przenieść na trzecią serię, by – podobno – poświęcić więcej czasu na jej realizację i usatysfakcjonować fanów. Showrunner Ryan Condal oraz inni producenci mają świadomość, że z wyjątkiem starcia z 8. sezonu Gry o tron wszystkie bitwy w serialu były chwalone i doceniane. Ta scena batalistyczna wyróżnia się tym, że pojawią się w niej smoki oraz że będzie to bitwa morska. Twórcy planują wielki rozmach.

Co prawdopodobnie się wydarzy w 3. sezonie Rodu smoka?