AI wkleiła do nowego Czarnoksiężnika z Oz twarz znienawidzonego prezesa. Kuriozum roku
W poprawionej przez sztuczną inteligencję wersji klasycznego Czarnoksiężnika z Oz z 1939 roku, która jest już wyświetlana na ekranie Sphere w Las Vegas, zawarto niespodziewany występ gościnny prezesa jednej z najważniejszych dla świata popkultury firm.
Od wczoraj na ekranie firmy Sphere w Las Vegas pokazywany jest legendarny Czarnoksiężnik z Oz z 1939 roku w nowej i poprawionej przez AI wersji. Od momentu ogłoszenia powstania projektu całe przedsięwzięcie spotyka się z wielką krytyką z powodu sposobu, w jaki odpowiedzialne za nie osoby zdecydowały się wykorzystać sztuczną inteligencję do przerobienia powszechnie uznawanej za arcydzieło produkcji, tak, aby widzowie mogli zapoznać się z nią w ramach immersyjnego doświadczenia.
Gdy wydawało się już, że głosy oburzenia tracą na sile, wczoraj pojawiła się kolejna informacja, która stała się obiektem drwin w całym Hollywood. Jak się okazuje, w nowej wersji Czarnoksiężnika z Oz przez "dwie sekundy" widać twarze prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, i szefa Sphere Entertainment, Jamesa Dolana. Dzięki AI ich oblicza naniesiono na wizerunek dwóch drugoplanowych postaci, najprawdopodobniej munchkinów. Choć ten obrót spraw jest więcej niż kuriozalny, sam Dolan dostrzega w nim doskonałą zabawę:
Przypomnijmy, że firma Warner Bros. Discovery jest dysponentem praw do pierwszego Czarnoksiężnika z Oz.
"To nie jest sprawiedliwa krytyka"
Seanse filmu w Las Vegas mają zaoferować widzom wyjątkowe przeżycia, np. w scenie, w której tornado przechodzi przez Kansas, odbiorcy poczują na swoich twarzach mocny wiatr, dookoła nich pojawią się liście, a samą sferę, w której pokazywana jest produkcja, rozświetlą pioruny. Nie jest żadną tajemnicą, że do zaadaptowania dzieła sprzed 86 lat na potrzeby ekranu Sphere wykorzystano AI, czego bronią decydenci firmy:
Główny specjalista Sphere Entertainment ds. efektów wizualnych, Ben Grossmann, dodaje:
Dolan uważa z kolei, że krytyka w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji do poprawienia Czarnoksiężnika z Oz "nie jest sprawiedliwa". Jednocześnie zapowiada, że chce wyświetlać nową wersję na ekranach Sphere na całym świecie "przez kolejne 10 lat".
Źródło: Hollywood Reporter
