Aktor z Rodu smoka nigdy nie oglądał Gry o tron. Zainspirował się postacią z horroru

Ewan Mitchell, odtwórca Aemonda Targaryena w Rodzie smoka, zaskakuje widzów swoim wyznaniem. Okazuje się, że aktor nigdy nie oglądał Gry o tron. Zdecydował się na takie podejście, aby jego interpretacja postaci i świata była całkowicie świeża oraz niezależna od wcześniejszej produkcji.

- Muszę się do czegoś przyznać. Nigdy tego nie widziałem i nie chciałem oglądać, gdy wchodziłem w tę rolę. Nie chciałem, żeby serial w jakikolwiek sposób wpływał na moje decyzje, w jakimkolwiek kształcie czy formie, świadomie bądź nieświadomie. Chciałem wnieść coś świeżego. Wiesz, Aemond jest jedyny w swoim rodzaju.

Tym samym aktor inspirował się kompletnie inną franczyzą, spoza wyobraźni George'a R.R. Martina. Przygotowując się do roli, przypomniał sobie o Michaelu Myersie z filmowej serii Halloween.

Jamie Lee Curtis - Wiesz, tylko dzięki swojej fizyczności, nieważne, jak wolno idzie, zawsze dogoni. Nie musi wiele mówić. Jest po prostu super przerażający. To, jak opanowuje przestrzeń, było czymś, co z pewnością wykorzystałem w przypadku Aemonda.

Ród smoka: sezon 2 - obsada, premiera

W drugim sezonie do swoich ról powrócili Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Natomiast do obsady dołączyli: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - sezon 2

2. sezon zadebiutuje 16 czerwca na HBO oraz platformie streamingowej HBO Max.