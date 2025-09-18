Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu? Znamy potencjalny miesiąc
Fani niecierpliwie czekają na 3. sezon serialu Ród smoka. Wiemy, że premiera nastąpi w 2026 roku, ale teraz - dzięki komentarzowi osoby z HBO - znamy potencjalny miesiąc. Na nowe odcinki wciąż trzeba będzie długo poczekać!
Kiedy premiera trzeciego sezonu serialu Ród smoka? Szef HBO, Casey Bloys, w nowym wywiadzie podał kluczową informację, która może sugerować miesiąc premiery nowych odcinków. Wszystkie znaki wskazują, że może to być czerwiec 2026 roku.
Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu?
Z wypowiedzi Caseya Bloysa dowiadujemy się, że trzeci sezon Rodu smoka zadebiutuje poza okresem, który pozwoliłby serialowi walczyć o nagrody Emmy w 2026 roku. Zgłoszenia tytułów do Emmy po ich premierach muszą się odbyć maksymalnie do 31 maja 2026 roku. Stąd wszyscy wysnuli wniosek o czerwcu 2026 roku, co również będzie dobrym terminem po styczniowej premierze serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, który także osadzony jest w świecie Gry o tron. Drugi sezon Rodu smoka również miał premierę w czerwcu.
Na razie HBO nie jest gotowe, by ogłosić oficjalną datę i ruszyć z promocją nowych odcinków. Z zapowiedzi wynika jednak, że widzów na samym początku czeka scena batalistyczna z epickim rozmachem. Chodzi o Bitwę o Gardziel, która pierwotnie była planowana na finał drugiej serii. To gigantyczna bitwa morska ze smokami. Twórcy podjęli decyzję o daniu sobie więcej czasu, bo czują presję Gry o tron, której bitwy były chwalone - z wyjątkiem starcia z 8. sezonu.
