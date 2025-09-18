placeholder
Reklama
placeholder

Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu? Znamy potencjalny miesiąc

Fani niecierpliwie czekają na 3. sezon serialu Ród smoka. Wiemy, że premiera nastąpi w 2026 roku, ale teraz - dzięki komentarzowi osoby z HBO - znamy potencjalny miesiąc. Na nowe odcinki wciąż trzeba będzie długo poczekać!
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Gra o tron 
Ród smoka
Ród smoka fot. Ollie Upton / HBO
Reklama

Kiedy premiera trzeciego sezonu serialu Ród smoka? Szef HBO, Casey Bloys, w nowym wywiadzie podał kluczową informację, która może sugerować miesiąc premiery nowych odcinków. Wszystkie znaki wskazują, że może to być czerwiec 2026 roku.

Gwiezdne Wojny na morzu. Zdjęcie Ryana Gosling z filmu Star Wars: Starfighter

Ród smoka - kiedy premiera 3. sezonu?

Z wypowiedzi Caseya Bloysa dowiadujemy się, że trzeci sezon Rodu smoka zadebiutuje poza okresem, który pozwoliłby serialowi walczyć o nagrody Emmy w 2026 roku. Zgłoszenia tytułów do Emmy po ich premierach muszą się odbyć maksymalnie do 31 maja 2026 roku. Stąd wszyscy wysnuli wniosek o czerwcu 2026 roku, co również będzie dobrym terminem po styczniowej premierze serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, który także osadzony jest w świecie Gry o tron. Drugi sezon Rodu smoka również miał premierę w czerwcu.

Na razie HBO nie jest gotowe, by ogłosić oficjalną datę i ruszyć z promocją nowych odcinków. Z zapowiedzi wynika jednak, że widzów na samym początku czeka scena batalistyczna z epickim rozmachem. Chodzi o Bitwę o Gardziel, która pierwotnie była planowana na finał drugiej serii. To gigantyczna bitwa morska ze smokami. Twórcy podjęli decyzję o daniu sobie więcej czasu, bo czują presję Gry o tron, której bitwy były chwalone - z wyjątkiem starcia z 8. sezonu.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Gra o tron 
Ród smoka
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

8,3

2022
Ród smoka
Oglądaj TERAZ Ród smoka Przygodowy

Najnowsze

1 Star Wars: Starfighter
-

Gwiezdne Wojny na morzu. Zdjęcie Ryana Gosling z filmu Star Wars: Starfighter

2
-

Powstało przenośne PlayStation 5!

3 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Blade debiutuje w MCU. Producent o wariancie postaci w serialu Marvela

4 anaconda (2025)
-

Anaconda - zwiastun. To świeżutki remake jednego z najbardziej kultowych filmów klasy B

5 One Piece: sezon 2
-

Nowy sneak peek z 2. sezonu One Piece. Co stanie się w dalszej części hitu Netflixa?

6 Silent Hill f
-

Silent Hill F jedną z najlepszych gier tego roku? Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV