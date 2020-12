Roger Deakins, operator Blade Runnera 2049, otrzyma tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II

screen z kanału YouTube ARRIChannel

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił listę osób, które otrzymają honorowe tytuły Imperium Brytyjskiego. Jak się okazuje, w zacnym gronie znalazł się Roger Deakins, zdobywca dwóch Oscarów i autor zdjęć do takich filmów jak Blade Runner 2049 czy Sicario. Operator otrzyma Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla filmu. Tym samym dołączy do takich filmowców jak Richard Attenborough, Sam Mendes czy Steve McQueen, którzy również otrzymali od królowej Elżbiety II tytuły szlacheckie.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, co w jednym z ostatnich podcastów opowiedział Denis Villeneuve. Reżyser, który z Deakinsem pracował przy Blade Runnerze 2049 wyjawił, iż operator był zbulwersowany i przerażony, kiedy dowiedział się, że Villeneuve ma ściągnięty na iPhone'a film Terrence'a Malicka.

Roger nabijał się z mojego IPhone'a. Uważał, że to straszne, że mam na telefonie Cienką czerwoną linię. To było dla niego traumatyczne odkrycie. Osobiście nie widzę w tym nic złego, ponieważ dzięki temu mogę mieć ten film przy sobie. Oczywiście, że to nie to samo, co seans na dużym ekranie, ale duża część mojego doświadczenia jako kinomana wiąże się z telewizją, z małym ekranem.

Dalej reżyser wytłumaczył, że w domowym zaciszu zawsze wybiera seans na możliwie największym ekranie, ale zaznaczył też, że oglądanie filmów na komputerze czy iPhonie w pewnych wypadkach jest dobrą, łatwo dostępną opcją, która może pomóc odkrywać filmowe perełki. Trudno jednak powiedzieć, czy taka argumentacja przemówi do Rogera Deakinsa.