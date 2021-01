Rok 1984 George'a Orwella doczeka się serialowej wersji. Tym razem opartej o sztukę teatralną

materiały prasowe

Kultowa dystopijna powieść George'a Orwella, Rok 1984 ma stać się serialem telewizyjnym po tym, jak niezależne studio Wiip należące do byłego szefa ABC, Paula Lee, zdecydowało się na zakup praw do sztuki teatralnej Roberta Icke i Duncana Macmillana z 2013 roku o tym samym tytule. Dzieło to było przedmiotem sporych kontrowersji, ponieważ zawiera bardzo mocne sceny, w tym tortur głównego bohatera. Podobno widzowie nawet wymiotowali podczas przedstawienia. W obsadzie sztuki znaleźli się między innymi Olivia Wilde i Tom Sturridge. Serial ma liczyć pięć odcinków.

Źródło: Muza

Oto opis literackiego oryginału pochodzący od wydawcy:

Wielki brat patrzy – to właśnie napisy tej treści, w antyutopii Orwella krzyczące z plakatów rozlepionych po całym Londynie, natchnęły twórców telewizyjnego show „Big Brother”. Czyżby wraz z upadkiem komunizmu wielka, oskarżycielska powieść straciła swoją rację bytu, stając się zaledwie inspiracją programu rozrywkowego? Nie. Bo ukazuje świat, który zawsze może powrócić. Świat pustych sklepów, permanentnej wojny, jednej wiary. Klaustrofobiczny świat Wielkiego Brata, w którym każda sekunda ludzkiego życia znajduje się pod kontrolą, a dominującym uczuciem jest strach. Świat, w którym ludzie czują się bezradni i samotni, miłość uchodzi za zbrodnię, a takie pojęcie jak „wolność” i „sprawiedliwość” nie istnieją. Na świecie są miejsca, gdzie ten stan wciąż trwa. I zawsze znajdą się „cudotwórcy” gotowi obiecywać stworzenie nowego ładu, który od wizji Orwella dzieli tylko krok. Niestety, piekło wybrukowane jest dobrymi chęciami…