Ron Howard zdradza kulisy pracy przy Hanie Solo. Dlaczego zastąpił poprzednich reżyserów?

Phil Lord i Chris Miller pracowali na planie filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, gdy Lucasfilm zdecydował się ich zwolnić i zatrudnić Rona Howarda, aby nakręcił produkcję zgodnie z oczekiwaniami studia. Reżyser w nowym wywiadzie wrócił wspomnieniami do tamtej sytuacji.
Han Solo: Gwiezdne Wojny - Historie fot. Disney
Film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie był klapą finansową i zebrał przeciętne recenzje. Pierwotnymi twórcami tego widowiska byli Phil Lord i Chris Miller, znani z 21 Jump Street, Lego: Przygoda oraz jako współtwórcy Spider-Man Uniwersum. Przez długi czas pracowali na planie Star Wars, ale Lucasfilm zdecydował się ich zwolnić, bo nie podobało się to, co robili. Ron Howard, promując swój najnowszy film Eden, został zapytany o tamtą sytuację.

Chaos za kulisami Hana Solo

Problem wynikał z różnic kreatywnych pomiędzy reżyserami i scenarzystami a szefową Lucasfilmu, Kathleen Kennedy. Pojawiały się przecieki, ale nikt oficjalnie nie komentował, co dokładnie było źródłem sporu. Ron Howard został zatrudniony, by „uratować” film i nakręcić go zgodnie z oczekiwaniami producentki. W wywiadzie przyznał, że wiele scen stworzonych przez Lorda i Millera mu się podobało i znalazło się w kinowej wersji, jednak większość to już jego własna twórczość – nakręcił praktycznie wszystko od nowa.

Okazuje się, że kluczowym problemem były odstępstwa duetu od scenariusza Jonathana Kasdana, które zmieniały wydźwięk i ton historii.

– Zasadniczo powiedziano mi: „Jesteśmy w kreatywnym impasie z Lordem i Millerem. Czy rozważyłbyś przejęcie projektu?”. Przejrzałem niektóre nagrane materiały i zobaczyłem, co stanowiło problem. To było studio, któremu podobał się scenariusz w takiej formie, w jakiej został napisany, i chcieli film Star Wars. To się nie sprawdzało na początku prac pod względem tonu i nie byli przekonani, że Phil i Chris wykonują swoją pracę efektywnie.

Howard zaznaczył, że nie był w stanie w pełni ocenić pracy poprzedników, ponieważ nie widział całego ich materiału, gdy odbywały się rozmowy. Stwierdził jednak, że jest w stanie zekranizować scenariusz zgodnie z oczekiwaniami studia.

– Phil i Chris zachowali się bardzo elegancko w całym procesie. Po prostu obie strony widziały zupełnie inne filmy. Wkroczyłem, świetnie się bawiłem, ale w tym filmie nie ma dla mnie nic osobistego. Wielka szkoda, ale wciąż czekam na kolejny film Phila i Chrisa.

fot. materiały prasowe

Han Solo, czyli ingerencja studia

Słowa Rona Howarda interpretowane są tak, że Phil Lord i Chris Miller mieli swoją wyraźną wizję opartą na scenariuszu, wprowadzającą unikalne i nietypowe dla Star Wars pomysły. Lucasfilm jednak nie chciał zbyt dużych eksperymentów i postawił na bezpieczne rozwiązanie. Wzmianka Howarda, że w Hanie Solo nie ma dla niego nic osobistego, wskazuje też, jak mocno ingerencja studia wpłynęła na kształt produkcji – i, zdaniem wielu, ją pogorszyła.

Howard zdradził również, że kontaktował się z George’em Lucasem, prosząc go o radę. Ten odpowiedział mu znanymi słowami: „Po prostu nie zapominaj, że to jest dla 12-letnich chłopców”. Lucas wielokrotnie powtarzał to podczas tworzenia Gwiezdnych wojen.

Źródło: Vulture

