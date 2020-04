Ronaldinho zniknie z FIFA 20? To efekt problemów z prawem byłej gwiazdy piłki nożnej

Ronaldinho może wkrótce zniknąć z trybu FUT gry FIFA 20. To skutek działań piłkarza z 7 marca tego roku, gdy posługiwał się on fałszywym paszportem w Paragwaju. Była gwiazda Canarinhos i Barcelony ponad miesiąc przesiedziała w areszcie. Piłkarz opuścił więzienne mury dopiero po wpłaceniu 1,6 milionów dolarów kaucji. Teraz zawodnik będzie oczekiwał na proces w areszcie domowym. Ronaldinho został ulokowany w hotelu i do zakończenia sprawy ma zakaz opuszczania kraju.

Brazylijskie media donoszą, że kroki wobec piłkarza ma podjąć także Electronic Arts. Firma planuje usunąć karty zawodnika z gry FIFA 20. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Ronaldinho posiada w grze bardzo przyzwoite statystyki i jest popularną wśród graczy kartą.

Nie byłby to pierwszy taki krok ze strony EA. Wcześniej podobny los spotkał Marco van Bastena. Piłkarz zniknął z gry po skandalicznym zachowaniu na wizji.