FIFA 20: Profesjonalny gracz odpadł z turnieju przez... błąd w grze

FIFA 20 to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gier sportowych na świecie, która cieszy się zainteresowaniem także wśród zawodowców. Niestety, czasami nie wszystko idzie po ich myśli. Jeden z profesjonalnych graczy, Giuseppe Guastella, poinformował o przykrej sytuacji, która spotkała go w trakcie eliminacji do turnieju FIFA 20 FUT Champions Cup w Stanach Zjednoczonych. Błąd w grze spowodował, że zawodnik odpadł z rywalizacji.

Guastella wykonywał rzut karny, który miał zadecydować o losach całego spotkania. Piłka trafiła do bramki, co wyraźnie widać na materiale wideo, ale FIFA 20 z jakiegoś powodu nie zaliczyła tego gola. Zawodnik próbował to wyjaśniać i dążył do powtórzenia karnych, ale administratorzy turnieju, mający decydujący głos w tej sprawie, uznali, że w tej sytuacji trzeba przestrzegać decyzji "podjętej" przez grę.

Nietrudno się domyślić, że nie spodobało się to graczowi, który wyraził swoje niezadowolenie na Twitterze. Opublikował tam też zapis wideo przedstawiający kontrowersyjny rzut karny. Na materiale rzeczywiście widać, że piłka znalazła się w bramce. Oceńcie sami.