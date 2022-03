Rosyjscy dystrybutorzy filmowi zabierają głos: "Zakończcie barbarzyńską wojnę"

Większość dużych amerykańskich wytwórni filmowych ogłosiła, że wycofuje swoje produkcje z Rosji. To kraj, który od czasu inwazji został wykluczony z wielu międzynarodowych imprez m.in. telewizyjnych i sportowych. Z każdym dniem fala sprzeciwów ulega zwiększeniu. W środę na platformach mediów społecznościowych opublikowano oświadczenie, które zostało podpisane przez ponad 40 osób związanych z rosyjską branżą filmową. Deadline nie podaje nazwisk.

Oto oświadczenie:

My, rosyjscy dystrybutorzy filmowi, każdy we własnym imieniu, apelujemy do wszystkich, którzy mają możliwość zakończenia barbarzyńskiej wojny w Ukrainie. Wzywamy do pojednania i natychmiastowego zawieszenia broni. Od wielu lat budujemy mosty między ludźmi, aby pomóc im lepiej się zrozumieć. Nasza praca nie jest tylko biznesem. Nasza praca polega na tworzeniu i przekazywaniu kultury. Naszą misją jest, aby widzowie w Rosji mogli oglądać filmy o życiu w innych krajach - takich jak Serbia, Tajlandia, Francja czy Ukraina. Równie ważne jest, aby cały świat mógł oglądać filmy o Rosji i jej mieszkańcach. Każdy dobry film, niezależnie od tematu i kraju pochodzenia w ostatecznym rozrachunku mówi o tym, że życie każdego człowieka jest bezcennym darem. Życie jest pełne wspaniałych, ekscytujących rzeczy, ale wojna nie jest jedną z nich. Pomimo różnic, jakie nas dzielą, my ludzie, jesteśmy jednym i tym samym gatunkiem i w żadnym wypadku nie mamy biologicznego ani moralnego prawa, aby wzajemnie się mordować! Wzywamy wszystkie przeciwne strony do podjęcia konstruktywnego dialogu, ponieważ nie powinno być miejsca na przemoc. Stop zabijaniu i niszczeniu!