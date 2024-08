Rotten Tomatoes wprowadza nowe oznaczenie. Tylko dla najlepszych filmów i seriali

fot. Rotten Tomatoes

Reklama

Rotten Tomatoes ogłosiło dużą nowość na swojej stronie. Do tej pory filmy i seriale mogły zdobyć jedynie odznakę „Certified Fresh”, przeznaczoną wyłącznie dla tych tytułów, które uzyskały co najmniej 70% pozytywnych recenzji od krytyków. Teraz również widzowie będą mogli wpłynąć na to, czy dana produkcja otrzyma stosowną odznakę. „Verified Hot” to plakietka, którą zdobędą najlepsze filmy i seriale, ale na podstawie ocen widzów.

Rotten Tomatoes - opinie widzów staną się istotniejsze

Uzyskanie takiego oznaczenie nie będzie jednak proste. Aby dana produkcja otrzymała „Verified Hot”, musi uzyskać co najmniej 90% pozytywnych opinii od zweryfikowanych widzów w liczniku Popcornmeter. Rotten Tomatoes będzie brał więc pod uwagę wyłącznie oceny widzów, którzy mogą potwierdzić, że kupili bilet na film za pośrednictwem strony Fandango.

fot. Rotten Tomatoes

Pierwszymi nowymi filmami, które uzyskały tę odznakę, są Deadpool & Wolverine, Twisters, Bad Boys: Ride or Die, Zabierz mnie na Księżyc oraz It Ends With Us. Plakietka została przyznana również starszym filmom i obecnie na liście znajduje się ponad 200 produkcji zaklasyfikowanych jako „Verified Hot”.

ROZWIŃ ▼

Rotten Tomatoes zmienia również minimalną liczbę recenzji krytyków potrzebną do wyświetlenia wyniku Tomatometru. Jeśli film zadebiutuje na festiwalu lub ma osiągnąć przychody ze sprzedaży biletów w wysokości do 60 mln dolarów, aby wynik pojawił się na stronie, będzie musiało zostać dodanych co najmniej 10 recenzji. W przypadku produkcji, która ma zarobić od 60 do 120 mln dolarów, wymaganych będzie 20 recenzji, zaś powyżej 120 mln dolarów, potrzeba będzie 40 recenzji.

W serwisie film lub serial będzie mógł zdobyć również oznaczenie „Hot” na liczniku Popcronmeter w przypadku filmów, które mają co najmniej 60% pozytywnych recenzji od widzów. Średnia ocena musi wynieść 3,5 gwiazdki na 5.