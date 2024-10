Kiedy rozpoczną się zdjęcia do Spider-Mana 4? Tom Holland oficjalnie zdradza datę

foto. materiał prasowy

Do tej pory nad czwartą częścią przygód Spider-Mana ciążyła pewna klątwa. Film z Tobeyem Maguirem nie doszedł do skutku i ostatecznie został przemianowany na Niesamowitego Spider-Mana z nowym aktorem w roli głównej. Wygląda na to, że Tom Holland nie podzieli losu starszego kolegi i otrzyma kolejną część przygód. Plotki odnośnie Spider-Mana 4 krążyły od dawna. Raz mówiono o przyziemnej, ulicznej przygodzie, a raz o wielkim spektaklu z multiwersum w roli głównej. Nie mieliśmy jednak informacji o rozpoczęciu zdjęć do filmu, który w teorii miałby zadebiutować w 2026 roku. Z odpowiedzią przyszedł sam odtwórca głównej roli.

Tom Holland w trakcie wizyty w programie Jimmy'ego Fallona potwierdził oficjalnie, że Spider-Man 4 powstaje i jest podekscytowany rozpoczęciem prac nad projektem. A kiedy rozpoczną się zdjęcia?

Tak, to się dzieje. W przyszłym roku w lecie zaczynamy zdjęcia. Wszystko jest już gotowe do startu. Jesteśmy blisko, a ja jestem bardzo podekscytowany. Nie mogę się doczekać.

