Spider-Man 4 z dużą aktualizacją scenariusza. Jest szansa na Milesa Moralesa w MCU?

Spider-Man 4 powoli nabiera kształtu. Reżyserem ma być Destin Daniel Cretton, odpowiedzialny m.in. za Shang Chi i Legendę Dziesięciu Pierścieni. Mają powrócić także scenarzyści filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, Chris McKenna i Erik Sommers. Plotek na temat fabuły szerzy się całe mnóstwo – istnieje szansa, że dostaniemy uliczną przygodę z Daredevilem albo opartą na możliwościach Multiwersum historię z Venomem, Niesamowitym Spider-Manem oraz Przyjaznym Spider-Manem z sąsiedztwa.

Spider-Man 4 – komentarz Toma Hollanda

W nowym wywiadzie na ten temat wypowiedział się sam Tom Holland. Aktor opowiedział m.in o scenariuszu filmu – chociaż prace idą dobrze, wygląda na to, że całokształt jeszcze nie powstał

Mamy kreatywność, propozycję i projekt, co jest wspaniałe. Wymaga pracy, ale scenarzyści robią świetną robotę. Czytałem to trzy tygodnie temu i naprawdę rozpaliło we mnie ogień. Zendaya i ja usiedliśmy i czytaliśmy go razem, a czasami skakaliśmy przez salon, jakby to był już prawdziwy film, godny szacunku fanów.

Holland nie zdradził żadnych konkretów dotyczących planów na fabułę Spider-Mana 4 – nie wypowiedział się między innymi na temat oczekiwanego przez wielu fanów pojawienia się Venoma, ale wyraził zainteresowanie wprowadzeniem do MCU postaci Milesa Moralesa, znanej z filmu Spider-Man Uniwersum.

Gdybym miał wystarczające szczęście, aby sprowadzić Milesa Moralesa do mojego Spider-Manowego uniwersum i do MCU, chętnie zrobiłbym dla młodego dziecka to, co Robert Downey Jr zrobił dla mnie.

Nowa trylogia o Spider-Manie stanowi perfekcyjną okazję, aby wprowadzić Milesa Moralesa do zespołu, zwłaszcza, gdyby miał on kiedyś przejąć od Petera Parkera rolę głównego Spider-Mana w MCU.

Spider-Man 4 – data premiery

Na nowy film ze Spider-Manem w roli głównej poczekamy jeszcze niecałe dwa lata. Zdjęcia mają się rozpocząć już w przyszłym roku, a premierę zaplanowano na lato 2026 roku.