Czy Vulture powróci w Spider-Man 4? Michael Keaton odpowiada

Michael Keaton święci tej jesieni sukcesy z powodu udanej premiery Beetlejuice Beetlejuice. Aktor słynny z roli Batmana w filmie Tima Burtona wcielał się na przestrzeni kariery w różne postaci powiązane z superbohaterami. Jedną z nich był Adrian Toomes, czyli Vulture z komiksów. Był on przeciwnikiem Spider-Mana Toma Hollanda. Na moment pojawił się też w Morbiusie, co wielu fanów zaskoczyło.

Portal Screen Rant zapytał aktora o to, czy ten może się pojawić w Spider-Manie 4, o którym nadal niewiele wiadomo.

Ten koleś to naprawdę interesująca postać. Wow. Po prawdzie, to byłem w drugiej części na minutę. To było fajne doświadczenie, ale nie rozmawiałem z nikim o niczym. Staram się z nikim nie rozmawiać. Nie lubię ludzi. - skomentował żartobliwie.

Trudno powiedzieć, co dokładnie miał na myśli, gdy mówił o "drugiej części". Możliwe, że pomylił w ten sposób Spider-Mana z Morbiusem, ale mógł się też odnosić do planów na Spider-Man: Bez drogi do domu. Wedle szkiców koncepcyjnych z tamtego filmu, Pajączek miał sprzymierzyć się ze złoczyńcą, który dostałby nowy strój.

